Recientemente varios gigantes de las redes sociales tomaron la controvertida decisión de banear al presidente de EEUU Donald Trump, mientras permiten operar con total libertad a los dirigentes de los principales patrocinadores estatales del terrorismo según el Departamento de Estado norteamericano.

En un primer momento fueron Facebook e Instagram los que banearon “indefinidamente” al presidente. El CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, manifestó:

Acto seguido, Twitter suspendió las cuentas de Trump, Michael Flynn y Powell. Respecto del presidente Trump, Twitter adujo:

Al parecer, Twitter veía problemáticos sólo dos tuits de Trump: uno en el que decía que no acudiría a la toma de posesión del presidente electo, Joe Biden (“A todos aquellos que habéis preguntado: no acudiré a la toma de posesión del 20 de enero”), y otro en el que se leía:

Los 75 millones de grandes patriotas americanos que votaron por mí, por el AMERICA FIRST y por el MAKE AMERICA GREAT AGAIN van a tener durante mucho tiempo una VOZ GIGANTE. ¡¡¡No se les faltará al respeto ni serán tratados injustamente, de ninguna de las maneras!!!

Twitter explicó:

Semejante interpretación de esas palabras parece, francamente, exagerada, especialmente cuando se compara con lo que se permite en Twitter sin que se emitan notas de ningún tipo.

¿Qué pasa, por ejemplo, con el Líder Supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, que constantemente publica tuits incendiarios y antisemitas y cuyo régimen es considerado por el Departamento de Estado norteamericano “el mayor promotor mundial del terrorismo”?

Jamenei no tiene problemas con Twitter cuando llama a la aniquilación de Israel y niega el Holocausto.

«Apoyaremos y daremos asistencia a toda organización o país que se oponga y combata al régimen sionista, y no trepidaremos en decirlo (…)”, tuiteó el pasado 20 de mayo. Dos días antes escribió en la misma red:

El 21 de mayo tuiteó:

Según la Política sobre Organizaciones Violentas de Twitter,

¿No violan esos tuits del Líder Supremo de Irán las normas de Twitter?

Más alucinante aún: el 9 de noviembre de 2014, Jamenei publicó un tuit en el que explicaba cómo aniquilar Israel: “¿Cómo debería y puede ser eliminado #Israel? El ayatolá Jamenei responde a nueve cuestiones clave. #ApartaLasManosDeAlAqsa”. Jamenei de hecho publicó un pantallazo en el que se detallaba el proceso para la destrucción de Israel.

Esos tuits siguen ahí.

Why should & how can #Israel be eliminated? Ayatollah Khamenei’s answer to 9 key questions.#HandsOffAlAqsa pic.twitter.com/IVPOuNfMQH

— Khamenei.ir (@khamenei_ir) November 9, 2014