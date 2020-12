La foto que encabeza este artículo fue tuiteada el 3 de diciembre por el corresponsal de asuntos de aviación del diario israelí Yediot Ahronot, Itay Blumental. Está sacada de una de esas webs que nos permiten ver en tiempo real cómo se mueven los aviones, y es una muestra, pequeña pero elocuente, del formidable impacto que tendrán para todas las partes los llamados Acuerdos de Abraham firmados entre Israel y –hasta ahora– dos países del Golfo bajo los auspicios de Trump.

“Asombroso e increíble: tres líneas aéreas israelíes, El Al, Arkia e Israir, operan esta mañana vuelos comerciales directos desde el aeropuerto Ben Gurion a Dubai”, tuiteó el periodista en referencia al aeropuerto de Tel Aviv desde el que partían los vuelos.

Amazing and unbelievable: three Israeli airlines: El Al, Arkia and Israir, operate this morning commercial direct-flights from Ben Gurion Airport to Dubai 🇦🇪🇮🇱@ynetalerts pic.twitter.com/TAZhBOwmkL

— איתי בלומנטל Itay Blumental (@ItayBlumental) December 3, 2020