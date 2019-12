El impacto en el campo de las ideas del célebre filósofo, psicoanalista marxista y crítico cultural esloveno Slavoj Zizek es notable. Foreign Policy lo consideró uno de los mejores pensadores contemporáneos. Se le ha dedicado un documental, Zizek! Hay una revista académica dedicada íntegramente a la exploración de su obra, The International Journal of Zizek Studies. Fue director internacional del Instituto Birkbeck para las Humanidades de la Universidad de Londres, es investigador principal en la Universidad de Liubliana, profesor en la Universidad de Nueva York y docente invitado a universidades de elite de todo el mundo. Sus libros son éxitos globales de ventas. Sus artículos causan sensación.

Nunca fue ajeno a la polémica, al punto de que este año el International Journal of Zizek Studies debió abordar sus varias controversias en una edición que llevó por título ¿Qué salió mal con Zizek? (vol. 13, nº 2) y que decía en su introducción:

En los últimos años, los ataques contra Slavoj Zizek se multiplican (…) Políticamente, fue condenado por su posición sobre Donald Trump, su crítica del enfoque humanitario hacia los refugiados, su enfoque más matizado del movimiento LGBT+, etc. En el ámbito del psicoanálisis, los lacanianos de Jacques-Alain Miller emprendieron una campaña feroz él, denunciándolo como un fraude. En el ámbito de la filosofía, las nuevas formas de realismo (‘ontología orientada a objetos’) rechazan el pensamiento de Zizek por seguir arraigado en la subjetividad trascendental.

En el ensayo “Un teatro de sombras: salvar, criticar, psicoanalizar a Žižek”, su autor, el profesor Robert Kilroy, señala:

Junto con su exclusión de las plataformas de medios dominantes como The Guardian y The New York Times, la denuncia de su trabajo por parte de la comunidad académica ha alcanzado un nivel excesivo, con pensadores como Noam Chomsky que buscan socavar la validez empírica de su pensamiento de una manera sorprendentemente personalizada.