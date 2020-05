Imaginario Sharansky dona su Premio Génesis (un millón de dólares) a la lucha contra el covid-19

El Premio Génesis, instaurado en 2012, es una suerte de Premio Nobel que rinde homenaje a individuos judíos que han alcanzado la excelencia y el reconocimiento internacional en sus ámbitos de actuación.

El comité que lo concede decidió en diciembre del año pasado distinguir este año a Natan Sharansky, “legendario defensor de la libertad, la democracia y los derechos humanos”. Sharansky fue uno de los líderes del movimiento refusenik, que luchó por que la Unión Soviética permitiera emigrar a sus súbditos judíos, buena parte de los cuales acabó instalándose en Israel luego de que la URSS finalmente hiciera implosión.

Pues bien, Sharansky, que llegó a ser viceprimer ministro de Israel con Ariel Sharón y ahora preside el Institute of the Study of Global Antisemitism and Policy, ha decidido destinar el monto del galardón a la lucha contra el coronavirus. “Natan tuvo la poderosa sensación de que el mejor impacto que podría tener como laureado con el Génesis lo conseguiría donando su premio de un millón de dólares a organizaciones que combaten el coronavirus y ayudan a los individuos más afectados por este enemigo invisible y despiadado”, ha afirmado Stan Polovets, director de la fundación que concede el Premio Génesis.

Por su parte, Sharansky –que en su día brindó unos útiles consejos para manejarse durante el confinamiento que han decretado tantos países para hacer frente al coronavirus– ha declarado: