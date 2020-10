Revista de Prensa Segunda Intifada: 20 años de la campaña terrorista que transformó Israel

Por su interés, traducimos buena parte del reportaje que, con el título «Segunda Intifada: un acontecimiento definitorio que reconfiguró la nación», publicó Herb Keinon en The Jerusalem Post el pasado 17 de septiembre.

***

En la Segunda Intifada murieron más israelíes –1.053, según los datos del Ministerio de Asuntos Exteriores [israelí]– que en la Campaña del Sinaí de 1956 (231), la Guerra de los Seis Días de 1967 (776) y la Segunda Guerra del Líbano de 2006 (164). En la Segunda Intifada murieron más civiles (70% de las víctimas) que en ninguna otra campaña [bélica o terrorista de la historia de Israel], excepción hecha de la Guerra de Independencia, en la que 2.400 de los 6.400 israelíes muertos eran civiles.

[La Segunda Intifada] fue un acontecimiento definitorio en la historia de Israel, como la Guerra de Independencia y la del Yom Kipur. El Israel de después de septiembre de 2000 ya no fue el mismo que el de antes de esa fecha.

[…]

Para comprender el Israel de hoy en día –su giro político a la derecha, por qué vota una y otra vez a Benjamín Netanyahu, su desconfianza absoluta en los palestinos, su indiferencia a la falta de avances diplomáticos con estos– hay que comprender el estrés y la presión que padeció todo el mundo aquí durante los cuatro años y cinco meses que duró aquella intifada.

Los israelíes estaban bastante acostumbrados a los desafíos de seguridad antes de septiembre de 2000. Pero hasta entonces la gran mayoría había tenido una poderosa sensación de seguridad personal en las ciudades. […] La Segunda Intifada lo cambió todo. Ningún lugar parecía seguro. Tomar un autobús era como jugar a la ruleta rusa; las cafeterías podían ser una trampa mortal. […] Y todo el mundo, literalmente todo el mundo, conocía a alguien que había muerto o resultado herido: un pariente, un amigo, un compañero de trabajo o de colegio, un cliente, un socio.

[…]

Una de las maneras de calibrar el impacto [de la Segunda Intifada] consiste en mirar el mapa político del país. (…) Desde 1999, el año anterior a la Segunda Intifada, Israel ha celebrado 10 elecciones (…) La izquierda [hasta entonces hegemónica] sólo ha ganado en una ocasión (…)

¿Por qué? ¿Acaso el país devino insensible de la noche a la mañana? ¿Renunció al sueño de la paz? No: tras la euforia de [los Acuerdos de] Oslo de los años 90, Israel se vio asaltado por la realidad de la Segunda Intifada. Así de simple.

[…]

[Meir] Elran [investigador del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional de Tel Aviv] fecha la Segunda Intifada entre el 28 de septiembre de 2000, cuando el líder opositor Ariel Sharón acudió al Monte del Templo y los palestinos respondieron con unos disturbios que se extendieron rápidamente, y septiembre de 2004, cuando el número de ataques terroristas empezó a remitir. No obstante, otros prolongan la duración de la Intifada otros cinco meses, hasta febrero de 2005 –tres meses después de la muerte de Yaser Arafat–, cuando Sharón –ya para entonces primer ministro– se reunió con el nuevo presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, en Sharm el Seij. […] hubo más de 130 atentados suicidas.

[…]

La Intifada, dice Efran, desengañó a numerosos israelíes de la creencia en que se podía llegar a un acuerdo con los palestinos, y en millones de ellos creó la sensación de que simplemente no había nadie en el otro lado con el que hablar.

[…]

Elran va aún más allá y dice no sólo que los israelíes no creen que haya un socio [para la paz] en el otro lado, sino que debido a la Intifada “la sociedad israelí no quiere oír hablar de los palestinos, no quiere ni verlos” […] “La violencia llevó a los israelíes a poner una cruz a los palestinos”, afirma. “Y hay dos factores que no hacen sino reforzar [esa decisión]: el comportamiento de Hamás en Gaza, que recuerda a los israelíes con quién están tratando, y la dirigencia en Ramala, cuya actitud no hace sino potenciar la sensación de que no hay nadie con quien hablar”.

[Tamar] Hermann [del Israel Democracy Institute y la Universidad Abierta] sostiene que hay otro elemento significativo relacionado con la Intifada, y es que la opinión pública israelí atribuye su final al aparato de seguridad del país. […] “No lo atribuyen (…) a decisión alguna adoptada por [los palestinos] para detener o capitidisminuir el terrorismo”.

Esto tiene implicaciones de vasto alcance, aduce, porque nutre la sensación de que “si lo atajamos una vez, podemos hacerlo de nuevo. La gente no teme una Tercera Intifada”.

[Para Yaakov Amidror, exconsejero de Seguridad Nacional], la principal lección que han extraído los israelíes de la Segunda Intifada es: “Si no controlas el territorio, no puedes combatir el terrorismo”. La intensidad y letalidad de la Segunda Intifada sólo fue posible, aduce, “porque no controlamos el territorio”.

Otra lección fundamental que extrajo la opinión pública (…) fue que “es imposible confiar en los palestinos”.

Amidror resalta que la Intifada estalló “luego de que llegáramos a un acuerdo con Arafat. No fue como la Primera Intifada, en la que no había nada que nos ligara previamente a los palestinos. [La Segunda se produjo] tras los Acuerdos de Oslo, cuando les dejamos volver al territorio [se refiere a la cúpula de la OLP, entonces radicada en Túnez]. Esto llevó a una dramática pérdida de confianza en ellos”.

[…]

Amidror aduce que esa premisa [la de que se podía trabajar con los palestinos] fue abrazada por los políticos que negociaron los Acuerdos de Oslo, pero que jamás la aceptó la cúpula de los servicios de seguridad (…), de la que formaba parte en aquel entonces como jefe de la división de investigación de la inteligencia militar.

“Dijimos que no iba a funcionar, y la realidad se tornó incluso más difícil de lo que imaginamos”.