Revista de Prensa

El analista británico John R. Bradley llama la atención sobre una decisión reciente del presidente norteamericano que puede provocar un auténtico vuelco en el tablero estratégico mesoriental.

En un movimiento llamativo incluso para sus propios patrones mercuriales, Donald Trump ha autorizado la retirada de dos sistemas de misiles Patriot que custodian instalaciones petrolíferas en Arabia Saudí, así como la de los centenares de militares norteamericanos que los manejan. (…)

[…]

¿Estamos asistiendo al principio del fin de un pacto de ‘seguridad por petróleo’ entre EEUU y Arabia Saudí que ha sido clave en la implicación norteamericana en la región durante 75 años, pero sobre todo desde la revolución iraní de 1979? (…)

[…]

(…) a nadie debería caberle la menor duda de que Trump está furioso con [el gobernante de facto de Arabia Saudí, Mohamed] ben Salman por haber destruido la industria del fracking norteamericana con su temeraria guerra de precios petroleros con Rusia. (…)

(…) ciertos asesores del Pentágono dicen que Teherán “ya no representa una amenaza inmediata para los intereses estratégicos norteamericanos”. En otras palabras: si Irán lanza otro ataque misilístico, los saudíes se las tendrán que apañar solos. He aquí un reconocimiento extraordinario de que, dado el nuevo enfoque que considera a China el enemigo número 1, Trump ya no da prioridad a contener a Irán.

(…) En realidad, [Trump] está retomando su aversión instintiva a los monarcas saudíes (como candidato republicano, se pasó la mayor parte del tiempo tachando a Arabia Saudí de no ser un aliado de fiar y de patrocinar el terrorismo) y a los interminables conflictos de Oriente Medio. Así las cosas, a nadie debería sorprender que en los próximos meses y semanas se produzca un relajamiento de las posiciones de la Administración sobre el acuerdo nuclear con Irán.