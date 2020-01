Revista de Prensa

El controvertido político italiano ha mantenido una entrevista con Eldad Beck, de Israel Hayom, en la que ha denunciado la demonización de que son objeto figuras de la derecha como él mismo, Donald Trump o Benjamín Netanyahu, así como la dejadez de la UE a la hora de hacer frente al antisemitismo y la tremenda responsabilidad de la izquierda en la legitimación de la israelofobia. Asimismo, ha asegurado que si llegara ser primer ministro, Italia reconocería a Jerusalén como capital de Israel.

P: Dice que el odio a Israel es un crimen peligroso. ¿Qué podemos hacer para que la UE lo entienda y se sume a la lucha? R: (…) He estado nueve años en el Parlamento Europeo y puedo decir que las instituciones comunitarias –y para qué hablar de la ONU– no son amigas de Israel. El Parlamento Europeo tiene actualmente una mayoría que no es amiga de Israel. (…) Quienes quieren eliminar el Estado de Israel deberían saber que tienen en nosotros un enemigo. Israel es un aliado, y así debería enseñarse en las escuelas y las universidades.

P: Usted ha sido acusado de tener contacto con organizaciones políticas antisemitas. ¿Cuál es su reacción? R: [En la Liga] no tenemos la menor relación con esas organizaciones (…) Quienes profesan el antisemitismo neonazi y neofascista son nuestros enemigos, como lo son quienes profesan el antisemitismo de la izquierda y el Islam radicales. Combatir a quienes proclaman que los judíos son los nazis de nuestro tiempo es una obligación.

En Bloomberg, Kori N. Schake, del American Enterprise Institute, afirma que el agresivo islamismo expansionista de Erdogan está condenando al aislamiento a una Turquía ya considerada una amenaza por buena parte de los actores regionales.

La sufrida Libia se ha convertido en el campo de batalla de una guerra subsidiaria sobre el papel del Islam en la política mesoriental. Y no es probable que Turquía o los Estados regionales que se le oponen vayan a renunciar a sus objetivos.

En EEUU acaba de celebrarse el Martin Luther King Jr. Day, fiesta nacional que homenajea cada tercer lunes de enero al insigne campeón de los derechos civiles. Aprovechando la ocasión, el profesor Martin Kramer ha escrito un artículo donde denuncia la apropiación que el propalestinismo israelófobo está haciendo de una figura que jamás dio ocasión para ello.

No pasa un año sin que alguien trate de asociar el nombre de Martin Luther King a la causa palestina. Lo que resulta especialmente chocante, porque mientras estuvo vivo nadie albergaba demasiadas dudas al respecto. Así, el difunto Edward Said, el más destacado pensador palestino de su tiempo, dijo en una entrevista fechada en 1993: “Con la emergencia del movimiento por los derechos civiles, a mediados de los años 60, y especialmente en 1966-67, muy pronto me revolví contra Martin Luther King, que se reveló un sionista tremendo y solía hablar afectuosamente en defensa de Israel, sobre todo en 1967, tras la guerra [de los Seis Días]”.

(…) A Luther King no le faltaron oportunidades para condenar a Israel mientras estuvo vivo, durante los veinte años transcurridos entre 1948 y 1968. En cambio, lo que hizo fue ensalzarlo.

[…]

¿Qué pensaría Luther King hoy de Israel? Es una pregunta fútil. El caso es que pensaba bien del Israel de aquel entonces, cuyos sus defectos no eran muy inferiores y sus virtudes no muy superiores a las del Israel de hoy. Lo de si merecía ser considerado “un sionista tremendo”, como denunciaba Said, es una cuestión de perspectiva y definición. Pero convertirlo en un valedor de Palestina es una afrenta a la Historia.