Revista de Prensa

En su editorial, el Jerusalem Post hace un sentido llamamiento a la unidad nacional e insta al presidente del país, Reuven Rivlin, a intervenir decisivamente en caso de que ni Benjamín Netanyahu ni su principal rival, Benny Gantz, logren formar Gobierno; aunque lo cierto es que no especifica la manera en que habría de hacerlo.

En Israel Hayom, el periódico más próximo al líder del Likud, la periodista Emily Amrousi se muestra mucho más explícita y, tras llamar igualmente a la unidad nacional, insta al vencedor de los comicios a gobernar por lo derecho, pues así lo ha querido la ciudadanía.

También en Israel Hayom, Ariel Kahana apunta que el nuevo triunfo electoral de Netanyahu es igualmente una sonora derrota de sus rivales, pues la ocasión se les presentaba única para derrotar a su vilipendiado rival, que de hecho será sometido a juicio el próximo día 17.

La nación ha hablado. Puede que no haya otorgado a Netanyahu una victoria completa –sólo lo sabremos dentro de unos días, cuando se conozcan los resultados definitivos–, pero de lo que no hay duda es de que, por lo menos, lo ha mantenido en el poder.

(…) ya basta. Hemos analizado, experimentado, presionado, gritado, maldecido, grabado, vendido… no hay nada que quisiéramos decir que no hayamos dicho. Y aun así, Netanyahu no ha perdido, eso está claro. Y si así están las cosas, ¿qué cambiaría una cuarta votación? ¿Qué pasaría en septiembre que no haya pasado en marzo? (…)

(…) aunque la excelente posición de salida de Azul y Blanco –con Netanyahu encausado en los tribunales y pendiente de juicio– era la mejor que el campo ‘Cualquiera menos Bibi’ podía concebir, [el partido de Benny Gantz ha perdido].

Gantz, [el laborista] Amir Peretz, [el laico] Avigdor Lieberman, o para el caso cualquier diputado con un adarme de responsabilidad nacional: no nos sumáis en un nuevo proceso electoral. Ni tendría consecuencias ni sería lógico. Sentaos con Netanyahu, porque es lo que la nación ha decidido y porque esto es, de hecho, una democracia, y no queda otra que plegarse a la voluntad popular.

[…]

Netanyahu habrá de afrontar su juicio (…), y hasta que una sentencia diga lo contrario se hará cargo del país, pues así lo permite explícitamente la ley. Así que vosotros, los del bando rival, tened el coraje de dar un paso al frente y salvad a Israel. Es lo que el pueblo ha decidido.