BDS, ¿dónde estás? Se viene el Mundial de Catar y no te escucho ni te leo exigiendo un boicot. ¿Estás ahí? ¡Hola! ¿Hay alguien?

¿Qué pasa, BDS? ¿Acaso te has quedado sin wifi o no tienes dinero para llevar a cabo alguna campaña? ¿Puedo ayudarte en algo para hacer llegar tu repudio a la dictadura islámica de Catar? ¿Algún dinerillo quizás? ¿Con los recursos que te otorgan la ONU, la Unión Europea y demás no te alcanza?

Tú, BDS, que tanto dices defender los derechos humanos, ¿por qué este silencio ante los miles de obreros extranjeros que murieron durante la construcción de diferentes estructuras relacionadas con el Mundial debido a las condiciones infrahumanas en las que trabajaban? ¿Acaso no importan esos muertos? ¿Por qué? ¿Porque no murieron en enfrentamientos con israelíes? Ey, pssst. ¿Me oyes, BDS?

¿No piensas en boicotear el Mundial en un país donde la mujer es tratada como una rata y debe tener una tutela masculina, ergo no puede ser independiente, ya que precisa del permiso de un hombre (hermano, padre o esposo en caso de estar casada) para tomar decisiones clave en su vida? ¿No? ¿Solo a Israel boicoteas, donde las mujeres, sin importar su color, etnia o religión, tienen los mismos derechos que los hombres? ¿Nada, BDS? ¿Ni un cartelito levantarás? ¿Por qué?

BDS: ya que afirmas defender los derechos humanos, imagino que consideras que también los gays los tienen, ¿cierto? Por lo tanto, imagino que repudias la opresión de los homosexuales en Catar, donde pueden sufrir penas de prisión y hasta ser ejecutados. De hecho, uno de los representantes del Comité Organizador de Catar 2022, Naser al Jater, manifestó que los miembros de la comunidad LGBT tendrán prohibido realizar demostraciones de afecto en público. Vamos, BDS, ¿dónde está ese boicot al que tan acostumbrados nos tienes contra Israel, a pesar de que en ese país los homosexuales pueden vivir una vida plena sin ser perseguidos y donde incluso se celebra uno de los festivales del Orgullo más importantes del mundo, como lo es el que se lleva a cabo anualmente en Tel Aviv?

Mira que he estado buscando en internet alguna condena tuya a los cataríes, BDS, pero no encuentro nada sobre tu repudio a las graves violaciones a los derechos humanos que allí suceden, como las duras restricciones a la libertad de expresión que derivan en detenciones arbitrarias o desapariciones forzadas de periodistas e influencers locales y extranjeros. ¿No amerita eso un boicot, BDS? ¿Solo contra Israel, donde la libertad de expresión está garantizada para todos, incluso para diputados árabes extremistas que expresan su admiración por terroristas islamistas que quieren destruir Israel y día a día manifiestan sus diatribas de odio contra el país que les da de comer, y muy bien; donde ONG profundamente antisionistas tienen la libertad de investigar y divulgar lo que quieran, a pesar que muchas veces mienten o tergiversan la realidad; y donde incluso desde los medios de comunicación estatales se critica duramente al Gobierno de turno? ¿Se trata de una doble vara o de problemas con la conexión a internet? ¡Ey! ¿Estás ahí?

BDS: ¿acaso sabes que Catar está acusado de financiar a varias organizaciones terroristas como Hamás, ISIS, Al Qaeda, los Hermanos Musulmanes y un largo etcétera? ¿No? Bueno, te invito a leer las denuncias. ¿No será que justificas el terrorismo contra los “infieles”, verdad? No, dime que no, por favor. Si dices defender los derechos humanos, recuerda que para este tipo de organizaciones nosotros no somos humanos y deben matarnos en nombre de la yihad. ¿No amerita esto un boicot o al menos alguna protesta con un par de pancartas repudiando todo esto?

BDS: te noto algo desinformado, por lo que quiero comentarte, además, que durante el juego de fútbol entre el Paris Saint Germain francés y el Macabi Haifa israelí por la Champions League, un relator de fútbol catarí no mencionaba a los futbolistas israelíes ni el equipo del que forman parte ni a qué país pertenece el club. ¿No te parece un acto de xenofobia digno de, aunque sea, un pequeño regaño? En Israel, en cambio, los equipos de ciudades y aldeas árabes compiten en la liga nacional y los mejores juegan en la selección nacional. Notoria diferencia, ¿verdad? Sin embargo, solo el Estado judío parece merecer tu repudio y tus boicots.

¿Sabes cómo me enteré del repudiable acto del relator catarí? Lo publicó Joseph Hadad, un activista árabe-israelí que se encarga de desmentir todas las patrañas que tú sueles decir. ¿Quieres un ejemplo claro? Si te funciona el wifi, puedes verlo aquí.

¿Solo con Israel es el asunto? Bueno, sé que el Estado judío no es perfecto, pero tú sabes, BDS, no boicoteas a Catar y sí a Israel, llama la atención. He vivido allí y he visto a los árabes israelíes trabajando en todos lados, en las universidades, en la Corte Suprema, en los hospitales, en las fuerzas de seguridad, acumulando fortunas como exitosos empresarios, sentados en el Parlamento despotricando contra Israel y un largo etcétera. También he visto palestinos trabajando en el Estado judío. No me parece que sea así cómo funciona el apartheid, ¿no? Me parece, no sé.

¿Tendrás problemas de conexión a internet, BDS? No me gustaría enterarme de que es por otros oscuros motivos relacionados con oscuros odios y oscuras alianzas.