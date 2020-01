El martes 28/1 se convirtió en un día histórico para el mundo. El imperialista diabólico Trump y el criminal sionista Netanyahu presentaron un plan de paz para el Medio Oriente. Los líderes palestinos no lo aceptaron antes incluso de que se diera a conocer. Y les quiero pedir que mantengan su posición.

Por favor, palestinos, nunca acepten ese maldito Acuerdo del Siglo. A nosotros, los progresistas occidentales, tampoco nos agrada.

Oímos por ahí que les quieren multiplicar el tamaño del territorio, dejarles Jerusalén Oriental como capital para un futuro Estado y darles 50.000 millones de dólares. Son tentaciones baratas del imperialismo sionista-yanqui. Bueno, tal vez puedan utilizar el dinerillo para comprar más armamento con el que atacar a los sionistas. Igual seguramente ya pensaron en ello, ¿verdad?

Les exigen, además, reconocer a Israel como Estado judío y acabar con los ataques contra los sionistas. ¡Ni se les ocurra aceptar semejante barbaridad! No cedan como algunos de sus hermanos árabes de la región, que los están traicionando y están entablando relaciones con los sionistas. Ellos cayeron en sus garras, pero no los imiten. La dignidad del pueblo es lo primero.

Necesitamos que continúen siendo víctimas, ustedes entenderán. ¿Qué será de nuestras vidas si deciden progresar cayendo en la trampa de los opresores?

Condenar a los sionistas es importante para nosotros. De ese modo, podremos continuar responsabilizándoles de todos los males del mundo y sentir que hacemos algo bueno por el planeta. ¿Qué pondré en mi Twitter desde mi smartphone si ustedes alcanzan un acuerdo de paz? Hemos trabajado mucho para crear unos maravillosos memes antisionistas. Están muy bien retocados. No queremos desperdiciarlos.

No acuerden, palestinos. Prometemos mirar hacia otro lado cuando castiguen a algún opositor o a un homosexual en su Palestina ocupada, oprimida, reprimida, destruida, colonizada. Después de todo, lo venimos haciendo a la perfección con Irán y otros países del mundo. Es más, somos aliados eternos de nuestros hermanos chavistas. Muchos aseguran que no respetan las libertades, pero, preguntamos, ¿qué es la libertad? Es una definición que sólo nosotros conocemos, pues es lo que nosotros decidimos que sea.

Nuestros valores progresistas también incluyen el feminismo, claro. Pero entendemos su cultura, somos tolerantes con ustedes, y también les perdonamos. Todo queda entre nosotros, compañeros.

Lo importante es que sigan atacando a los sionistas. Nosotros no diremos nada, o incluso justificaremos su accionar, y, por supuesto, allí estaremos para condenar cualquier respuesta israelí. No se preocupen, seguiremos afirmando que los racistas e intolerantes son ellos.

¡No acuerden, palestinos! ¿Qué vamos a hacer con nuestras banderas palestinas? Las necesitamos para protestar contra todos los males del mundo: el calentamiento global, el enfriamiento global, el cambio climático, las guerras (salvo las que no incluyan a los yanquis o a los sionistas), el capitalismo, los bancos, las multinacionales y la pobreza, que, desde ya, no es culpa nuestra. El socialismo que proponemos y aplicamos nada tiene que ver. Es responsabilidad del imperialismo y del sionismo mundial, que controlan la economía del planeta y los medios de comunicación internacionales.

Las peleas internas, amigos de Hamás y de la Autoridad Palestina, las pueden resolver como personas civilizadas, o matándose unos a otros una vez más. No importa, les dejaremos solucionar sus problemas mirando para otro lado.

Recuerden: les necesitamos tanto como nos necesitan ustedes.

No acuerden, palestinos. La paz no nos… perdón, no les conviene.