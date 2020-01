Revista de Prensa

La analista israelí Evelyn Gordon exhorta a los adalides de la paz a que atiendan a la realidad sin engañarse; y la realidad, asegura, es demoledora: incluso en países oficialmente amigos de Israel como Jordania y Egipto, la israelofobia es tan poderosa que arrasa hasta con acuerdos económicos muy beneficiosos para sociedades sumidas en la pobreza como la gran mayoría de las árabes.

Si quiere saber cuál es el auténtico obstáculo para la paz en Oriente Medio, no tiene más que atender a lo que sucedió la semana pasada en el Parlamento jordano, donde se aprobó por unanimidad la prohibición de la importación de gas natural procedente de Israel (…)

La energéticamente pobre Jordania necesita un suministro de combustible asequible y fiable, [como] el que le procura el acuerdo con Israel. Cuando se firmó, en 2016, el Gobierno jordano dijo que podría ahorrarle al país 500 millones de dólares al año, casi el 4% del presupuesto jordano para 2019 (…) En resumidas cuentas: el acuerdo permitiría al reino redirigir cantidades sustanciales de dinero a alguna de sus necesidades más acuciantes.

Pero a los legisladores jordanos eso no les interesa. A ellos lo que les preocupa es “el gas del enemigo” […] Tampoco les importa que Jordania e Israel firmaran un acuerdo de paz hace 25 años.

[…]

Es casi seguro que el acuerdo siga adelante pese a las objeciones parlamentarias porque, aunque le entusiasma permitir que sus legisladores vomiten su retórica antiisraelí, el rey Abdalá raramente les deja que interfieran en nada que él considere importante para los intereses jordanos. (…)

Pero con independencia de lo que suceda con el acuerdo gasístico, la votación arroja luz sobre dos errores que no dejan de socavar las iniciativas occidentales por la paz.

El primero es la subestimación de la profundidad del odio árabe a Israel, y la consecuente falta de percepción de que éste es el principal obstáculo para la paz. (…) como muestra la votación jordana, en esta parte del mundo ni la paz ni la prosperidad son un estímulo primordial para mucha gente, mientras que el odio sí es un motivador muy poderoso.

[…]

La segunda gran falacia occidental es la de que la paz no precisa de fronteras defendibles. (…) Como dejó claro la Primavera Árabe, ninguna autocracia mesoriental viene con garantía de largo plazo. Y dada la enorme hostilidad pública hacia Israel tanto en Jordania como en Egipto [los únicos países árabes que han firmado la paz con Israel], no hay la menor garantía de que un nuevo Gobierno no vaya a echar abajo el tratado. […] En este escenario, la más extensa frontera de Israel puede devenir un entorno hostil de la noche a la mañana.

[…]

El voto jordano es un recordatorio de que el odio es fuerte y la paz, frágil. Si los aspirantes a pacificadores no empiezan a hacer frente a ese odio, en vez de pretender que no existe, las perspectivas para la paz son harto sombrías.