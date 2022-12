El célebre diario norteamericano, referente del progresismo global, ha publicado un editorial con el contundente título de “El ideal de la democracia en un Estado judío está en peligro” en el que acusa al muy probable próximo primer ministro de Israel de “hacer todo lo que pueda para estar en el poder” y de plegarse ante las demandas de “los elementos más extremos de la política israelí”, en clara alusión a sus aliados de la derecha nacionalista y religiosa.

Ni corto ni perezoso, en su cuenta oficial de Twitter Netanyahu ha arremetido no sólo contra ese texto sino contra la manera en que tiene el NYT de informar sobre Israel en general… y sobre cómo afrontó informativamente la Shoá mientras se estaba produciendo.

After burying the Holocaust for years on its back pages and demonizing Israel for decades on its front pages, the New York Times now shamefully calls for undermining Israel’s elected incoming government. pic.twitter.com/CqqAoN7lSX

