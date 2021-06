La pretensión de Hamás de haber “ganado” en su último conflicto con Israel ha sido objeto de escarnio entre numerosos árabes que no temen arremeter contra el grupo terrorista respaldado por Irán por mentir a los palestinos y al resto del mundo. Tampoco trepidan a la hora de hacerle responsable de la destrucción masiva y de la muerte de inocentes palestinos e israelíes, todo para servir a los intereses de sus patronos iraníes.

Las imágenes de palestinos celebrando el triunfo de Hamás desataron una ola de condenas en el mundo árabe, sobre todo en los Estados del Golfo, lo cual demuestra que son ya muchos los que no se dejan engañar por la maquinaria propagandística del grupo terrorista. Los árabes comprenden que lo único que le interesa a Hamás es contentar a los mulás de Teherán para que le den más armas y dinero. Saben que hemos asistido a otra farsa de Hamás y, sobre todo, de Irán.

El prominente periodista Amyad Taha, experto en asuntos internacionales y comentarista popular en medios y redes sociales del Golfo, rompió a reír cuando en una entrevista de TV le preguntaron si creía que Hamás se había anotado una “victoria” contra Israel. “En la guerra de Gaza nadie ganó”, afirmó. “Perdieron las mujeres y los niños de ambos lados. ¿Es una victoria utilizar a mujeres y niños como escudos humanos? ¿Es una victoria la muerte de 269 palestinos, y que otros 8.900 resultaran heridos?”.

Taha incidió en que algunos de los palestinos muertos fueron víctimas de los cohetes de Hamás. “De los 3.700 proyectiles lanzados por Hamás, 400 cayeron en zonas residenciales de Gaza, y mataron a mujeres y niños”, dijo. Y añadió:

Haciéndose eco de la idea, muy extendida en el mundo árabe, de que Irán se está sirviendo de sus peones palestinos, Hamás y la Yihad Islámica, para obtener concesiones de EEUU y otras potencias mundiales en las negociaciones de Viena para la reinstauración del acuerdo nuclear de 2015, Taha agregó:

Las milicias de Hamás en Gaza pertenecen a Irán. Y lo que hicieron fue servir a los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria iraní. Irán quiere utilizar la causa palestina como carta ganadora en las negociaciones de Viena para poner fin a una escalada que amenaza a Israel. El terrorista Ismaíl Haniyeh, que vive en Qatar, dijo: “Damos las gracias a Irán por procurarnos dinero y armas”. Lo que pretende el dinero iraní es ayudar a los mercenarios a seguir traficando con la cuestión palestina. Las armas iraníes son para destruir, no para construir.

Las negociaciones entre Irán y las potencias mundiales por el acuerdo nuclear de 2015 se reiniciaron recientemente en Viena con el objetivo de llevar a EEUU de vuelta al pacto.

El periodista emiratí Mohamed Taqi fue aún más duro en sus críticas a la pretendida victoria de Hamás y la alianza de ésta con Irán. “Dios maldiga a quienes explotan la mezquita de Al Aqsa, la cuestión palestina y al pueblo palestino a cambio de gloria y dinero”, dijo en un vídeo que subió a Twitter. “Dios maldiga a los traidores que sirvieron la causa palestina a los mulás iraníes en bandeja de plata”.

Como muchos árabes, Taqi denunció a los dirigentes de Hamás por vivir lujosamente en Qatar y Turquía mientras sacrifican a su pueblo en Gaza para complacer a Irán. “¿De qué ‘resistencia’ hablas, Haniyeh, cuando tú y tus hijos vivís en hoteles cataríes y turcos?”, interpeló al líder hamasiano, al que se vio circulando por Doha en un Mercedes nuevo mientras se producían los combates entre Israel y Hamás.

El analista político marroquí Said al Kahel acusó a Hamás de convertir la causa palestina en un “activo comercial”.

[Hamás] no desea poner fin al conflicto israelo-palestino porque quiere conseguir beneficios políticos y económicos. Hamás ha convertido la cuestión palestina en un activo comercial del que obtiene recursos de varias fuentes, y prosperidad y riqueza para sus dirigentes.

Al Kahel comparte la idea de que Irán se sirve de la campaña terrorista de sus aliados palestinos contra Israel para obtener de EEUU el levantamiento de las sanciones. “Hamás ha convertido la ‘resistencia’ en una carta de negociación en manos de Irán, que la utiliza en su conflicto con Occidente para conseguir que se levanten las sanciones sobre su programa nuclear”, escribe.

Así pues, sea cual sea el resultado de la confrontación armada con Israel, Hamás no declarará su derrota. En vez de ello, lo convertirá en una victoria, aun cuando la celebre entre ataúdes y escombros. Cuanta más muerte y destrucción, más fondos recibirá Hamás, mientras los palestinos siguen sufriendo el asedio y la miseria. Lo peor es que las organizaciones políticas islámicas están orgullosas de la victoria ilusoria de Hamás. Ninguna de ellas se pregunta por la naturaleza de esa victoria, y en qué beneficia a los palestinos y su causa. ¿Cuánto territorio han liberado, cuántos prisioneros han puesto en libertad, cuántos refugiados [palestinos] han hecho retornar? No han conseguido nada de eso, y no lo conseguirán mientras Hamás controle el proceso de toma de decisiones palestino. La sangre palestina le sale barata a Hamás, así como al Movimiento Islámico [marroquí], cuyos dirigentes se precipitaron a felicitar al liderazgo hamasiano por su “clara victoria”.