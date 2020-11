Imaginario

El veterano dirigente palestino ha fallecido este martes en el Centro Médico Universitario Hadassah de Jerusalén como consecuencia del coronavirus. Erekat, que tenía 65 años, era el negociador en jefe de la Autoridad Palestina (AP) para las conversaciones de paz y adquirió relevancia mediática en 1991 por su destacada participación en la Conferencia de Madrid, cumbre palestino-israelí previa a los Acuerdos de Oslo (1993) que llevaron a la instauración de la AP y al reconocimiento mutuo de Israel y la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), cuyo Departamento de Negociaciones le ha despedido en Twitter con este tuit en el que lamenta la “significativa pérdida” de un dirigente cuyo recuerdo “será eterno”.

The memory of Dr. Saeb Erekat will remain eternal. Our sincere condolences to Dr. Erekat’s family and the people of Palestine. May God grants all of us patience and solace to bear this significant loss. In English: https://t.co/Ig9mYaYbQP | In Arabic: https://t.co/ZU0qWT8A4Z pic.twitter.com/IutXJSrWZL

— Palestine PLO-NAD (@nadplo) November 10, 2020