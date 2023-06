Imaginario Madrid albergará un gran Museo HispanoJudío dedicado a "desenterrar el pasado común" de judíos e hispanos

La Fundación HispanoJudía (FHJ) –de la que es vicepresidente Pablo Kleinman, editor de Revista El Medio–, anunció que su proyecto estrella, el Museo HispanoJudío (MHJ), estará ubicado en Madrid, concretamente en un edificio situado en el número 21 de la calle Castelló, en una de las zonas más emblemáticas de la capital de España.

Metro de Madrid, propietario del inmueble, cedió el edificio a la FHJ mediante concurso público y en régimen de alquiler. David Hatchwell, presidente de la FHJ, aseguró que el objetivo del MHJ es «desenterrar la historia común entre el pueblo judío y 600 millones de hispanoparlantes, exponiendo sus valores compartidos», por lo que será «un centro de divulgación y educación que promoverá una comprensión más profunda de la cultura hispanojudía».

«El MHJ se convertirá en un faro cultural a nivel mundial», informó la FHJ, quien explicó que el MHJ tendrá tales avances tecnológicos que «la plataforma digital y el museo físico estarán permanentemente conectados para ofrecer una experiencia phygital ilimitada y personalizable», además de contar «con exposiciones interactivas, piezas de gran valor histórico procedentes de importantes coleccionistas».

Por otra parte, colaborará con centros educativos de España, Europa e IberoAmérica y con grandes coleccionistas e instituciones prestigiosas de todo el mundo, como Yad Vashem, The Hispanic Society of NY, Myheritage.com, The American Sephardi Federation, la Red de Juderías de España, The Museum of the Bible (Washington DC) o el Ministerio de la Diáspora de Israel.