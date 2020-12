¿Pedirá perdón el liderazgo palestino a Baréin y Emiratos (EAU) por acusarlos de traicionar a los palestinos y al resto de los árabes al firmar acuerdos de paz con Israel? Y es que, en un giro sorprendente, el otro día la Autoridad Palestina (AP) del presidente Mahmud Abás anunció su disposición a restablecer todas las relaciones con Israel, empezando por las de cooperación en materia de seguridad en la Margen Occidental.

Abás debe asimismo una disculpa a los palestinos porque su decisión de romper con Israel les privó de recibir tratamiento médico en el Estado judío –lo cual no afectó al prominente Saeb Erekat–. Por lo mismo, miles de ellos no pudieron percibir sus salarios íntegramente, dado que Abás se negó a aceptar los fondos procedentes de los impuestos palestinos que recauda Israel.

Además, la AP ha decidido mandar de vuelta a sus embajadores en Baréin y EAU tras haberlos llamado a consultas en protesta por los acuerdos de paz suscritos por esos países con Israel.

La AP les había acusado de apuñalar a los palestinos por la espalda, de “traicionar al pueblo palestino, a Jerusalén y a la mezquita de Al Aqsa”. Hubo manifestaciones en la Margen Occidental, la Franja de Gaza y el este de Jerusalén, en las que se quemaron banderas de Baréin y Emiratos y retratos de los gobernantes de ambos países.

Irónicamente, ahora hay palestinos acusando a la cúpula de la AP de hipocresía y de “apuñalar al pueblo palestino por la espalda” por restablecer relaciones con Israel. En las redes sociales hay palestinos y árabes exigiendo sarcásticamente a la AP que retire a su embajador en Ramala en protesta por su decisión de normalizar relaciones con Israel.

La decisión de la AP de recomponer los lazos con Israel y devolver sus embajadores a Baréin y EAU está siendo vista por algunos palestinos como un intento de Ramala de amistarse con una posible nueva Administración norteamericana bajo el presumible nuevo presidente electo Joe Biden. Asimismo, es muy probable que Abás confíe en que, a cambio, EEUU y algunos Estados del Golfo vuelvan a llenar las arcas de la AP.

Aun cuando a una Administración Biden le agradaran esos gestos palestinos, los árabes del Golfo andan exigiendo una disculpa a Abás y al resto de la cúpula palestina. ¿Por qué es bueno que los palestinos retomen sus relaciones con Israel pero Baréin y Emiratos no pueden firmar tratados de paz con Israel?

El analista político bareiní Abdulá al Yunaid ha escrito:

Al Yunaid incidió en que en septiembre Abás presidió un encuentro de facciones palestinas donde se condenó y afrentó a los árabes del Golfo y a sus dirigentes.

«Desde los años 60 del siglo pasado, los niños de los Estados del Golfo suelen destinar sus pagas diarias a apoyar a los palestinos”, abundó Al Yunaid. A cambio, los líderes palestinos no han mostrado sino displicencia ante la gente del Golfo:

Nos ha acusado de vender Jerusalén y al pueblo palestino, mientras usted vuelve a sus entendimientos de seguridad con Israel sin emitir una declaración explicativa a la opinión pública palestina, mucho menos a los demás árabes. A esto le siguió el regreso de los embajadores [palestinos] a Abu Dhabi y Manama, sin la menor vergüenza y sin la menor disculpa por su parte. No me importan sus asuntos internos, Sr. Presidente, pero ya no volverá a aceptarse ataque alguno contra un ciudadano del Golfo. Usted debe disculparse pública y personalmente por lo que nos ha hecho.