Destacados analistas y comentaristas políticos árabes andan perplejos por que la Administración Biden haya optado por apaciguar a Irán y a los islamistas en vez de por trabajar con los aliados tradicionales de Washington en la región.

En una serie de artículos aparecidos tras la publicación del informe de la inteligencia norteamericana sobre el asesinato del periodista saudí Yamal Jashogui, numerosos analistas y columnistas árabes han advertido de que la Administración Biden está dañando los intereses norteamericanos en Oriente Medio.

Hay quien ve la decisión de publicar el referido informe como una suerte de secuela de la fracasada política obamita de injerirse en los asuntos internos de los países árabes. Y señalan que las autoridades del Reino ya han castigado a los implicados en el asesinato de Jashogui en el consulado saudí de Estambul (2018). A su juicio, la Administración Biden “ha adoptado una política de enemistarse con los aliados y apaciguar a los enemigos”.

“La Justicia saudí impuso las más severas penas a los perpetradores de ese acto moral y legalmente inaceptable”, ha escrito el periodista sirio Abduljalil Alsaeid. “La dirigencia saudí se esmeró en no politizar el caso”.

Alsaeid cree que funcionarios de la Administración Biden procedentes de la Administración Obama tratan de dañar deliberadamente las relaciones entre EEUU y Arabia Saudí:

Asimismo, destaca que Arabia Saudí y otros Estados del Golfo se oponen a una vuelta al viejo acuerdo nuclear con Irán:

La fallida campaña de presión contra Arabia Saudí generará un escenario no deseado para EEUU, de hostilización del aliado y apaciguamiento del enemigo (…) Riad, como muchas otras capitales del Golfo, tiene alianzas muy importantes con EEUU; la asociación saudí con los americanos dura ya decenios, y ha resultado en un importante combate contra el terrorismo.

El presidente Biden “tiene derecho a hablar de los valores democráticos de América”, añade Alsaeid, “pero ¿por qué esos mismos valores no se predican para hacer responsable a Hezbolá del reciente asesinato de Lokman Slim [editor libanés contrario a Hezbolá], o ante la matanza de miles y miles de sirios por parte de grupos proiraníes?”.

Emad Eldin Adib, prominente hombre de negocios y presentador de televisión egipcio, afirma que la Administración Biden está “recompensando el despotismo iraní y castigando a Arabia Saudí”. La Administración Biden, advierte, está tratando con dureza a Riad “por un crimen, la muerte de Jashogui, mientras rehabilita a Teherán, que ha perpetrado un millón de crímenes peores”.

Adib apunta a que Irán sigue con sus violaciones de los derechos humanos, mientras que en los últimos años Arabia Saudí se ha embarcado en unas reformas de gran calado.

En vez de castigarlo, dice Adib, “la Administración Biden está tratando de llevar a Irán de vuelta a la mesa de negociaciones, levantar las sanciones y liberar sus activos, mientras interrumpe los envíos de armas y repuestos a Arabia Saudí, Egipto y Emiratos”.

El escritor emiratí Mohamed Jalfán al Sawafi afirma que una de las “calamidades” que padecieron los árabes durante la presidencia de Barack Obama fue la injerencia norteamericana en los asuntos internos de sus países. Y alerta de que Biden cometió “el mismo error” que Obama al publicar el informe sobre el asesinato de Jashogui:

Como árabes, no tenemos el menor problema en que las potencias regionales o las superpotencias desempeñen un papel en la política internacional (…) Pero rechazamos la interferencia de cualquier sistema político o Administración que crea que su estatus internacional, militar y financiero le permite lastimar a nuestros líderes. Parece que hay ciertas agendas que no se completaron durante la época de Obama, y la Administración Biden quiere devolvernos al tiempo en que Biden era vicepresidente de EEUU. En vez de confirmar los temores árabes sobre el retorno de la política obamita, lo apropiado sería que [Washington] respetarse la política social y cultural árabe, que no acepta que se dañen los símbolos políticos y religiosos.