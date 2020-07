Alí Erbas, jefe del Directorio turco de Asuntos Religiosos (Diyanet), ha sido el imán encargado de pronunciar el primer sermón desde la reislamización de la antigua basílica de Santa Sofía, llevada a cabo por el presidente islamista del país, Recep Tayyip Erdogan, luego de que consiguiera que la Justicia echara abajo el decreto por el que el fundador de la República Turca, Mustafá Kemal Ataturk, convirtió el recinto –que fungió como mezquita desde la toma otomana de Constantinopla– en un museo (1934).

Imam gives first Friday sermon at Hagia Sophia with a sword at hand.

Apparently it represents “the conquest” of the building.

2 green flags, 1 sword with 3 crescents that symbolise 3 continents also represent the conquest

The conquest verses also embroidered to the sword pic.twitter.com/sxYIPOwvsE

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) July 24, 2020