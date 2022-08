Imaginario

Un alto cargo de la Administración ha informado a la cadena Fox de que este fin de semana se llevó a cabo «una operación antiterrorista contra un objetivo significativo de Al Qaeda en Afganistán». El referido objetivo no habría sido otro que el egipcio Aymán al Zawahiri, de 71 años, líder de la red terrorista islamista desde que un comando de los Navy Seals abatiera al fundador de la misma, el saudí Osama ben Laden, en Abotabad, Pakistán, el 2 de mayo de 2011.

«La operación fue exitosa y no hubo víctimas civiles», añadió la fuente de Fox.

Zawahiri, también conocido como El Doctor, fue médico y mano derecha de Ben Laden. Se le consideraba el cerebro coordinador de los atentados del 11-S, los peores ataques terroristas de la historia de EEUU, en los que murieron casi 3.000 personas. El FBI ofrecía 25 millones de dólares por informaciones que condujeran a su captura.

Al poco de conocerse la noticia, el presidente Joe Biden publicó este tuit, en el que se atribuía la responsabilidad directa de la operación antiterrorista y proclamaba: «Se ha hecho justicia».

On Saturday, at my direction, the United States successfully conducted an airstrike in Kabul, Afghanistan that killed the emir of al-Qa’ida: Ayman al-Zawahiri.

Justice has been delivered.

— President Biden (@POTUS) August 1, 2022