La masiva campaña de agitprop desplegada por el régimen de los ayatolás tras la eliminación de su capo terrorista Qasem Soleimani parece estar volviéndosele muy en contra, pues lo que está consiguiendo es realimentar las protestas de quienes piden el fin de la opresión islamista, que consiguieron protagonizar manifestaciones multitudinarias a lo largo de 2019; manifestaciones ferozmente reprimidas por el aparato de seguridad –algunas fuentes estiman en más de 1.500 las víctimas mortales–, lo que añadió motivos para el odio que los freedom fighters iraníes tienen por personajes como Soleimani.

Armados de gran valor, miles y miles de iraníes se están echando a la calle para clamar contra un régimen al que tienen un crimen más que reprochar –el derribo del avión civil ucraniano con 176 personas a bordo–, contra la asfixiante propaganda antiamericana e israelófoba… y hasta para celebrar la muerte de Soleimani.

A continuación, una muestra de las imágenes de la rebelión iraní que se están haciendo virales en las redes. En la primera, una multitud clama: «¡Jamenei es un asesino, y su régimen está caduco!»; en la segunda, unos jóvenes arrancan carteles conmemorativos de Soleimani mientras denuncian que los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) y la milicia paramilitar Basij son «nuestro ISIS» y en la tercera se ve a unos universitarios negarse a pisar las banderas de EEUU e Israel y abuchear a quienes sí lo hacen.

#IranProtests The public’s anger has a clear target: Khamenei. Crowds chant «Khaemnei is a murderer, his regime is obsolete.» #IranPlaneCrash pic.twitter.com/WQpXeM65Zj

Islamic Republic says Qassem Soleimani is a national hero. Iranian people say: Soleimani and his Revolutionary Guards are Iranian ISIS. Iranian people today are tearing down #Soleimani posters in many locations and chanting: “IRGC, Basiji, you are our ISIS.”#IranProtests2020 pic.twitter.com/GzSW0AbjPc

— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) January 12, 2020