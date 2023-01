El Ministerio de Asuntos de la Diáspora va a ampliar su denominación para llamarse Ministerio de Asuntos de la Diáspora y para el Combate del Antisemitismo, según ha informado quien será su titular, Amijai Chikli, del partido Likud del primer ministro, Benjamín Netanyahu.

«Hemos conseguido reunir bajo un mismo techo a varios departamentos que se ocupan del antisemitismo y de la lucha contra la deslegitimación de Israel«, afirmó Chikli este lunes en la ceremonia para el traspaso de poderes celebrada en dicha sede ministerial.

El antisemitismo está siendo objeto de renovada preocupación tanto en Europa Occidental como en Estados Unidos; preocupación motivada por datos como el que recoge en este tuit Michael Dickson, director ejecutivo de Stand With Us, organización que tiene en la lucha contra la judeofobia una de sus misiones:

Los judíos son menos del 2% de la población de EEUU y aun así son víctimas de casi el 60% de los delitos de odio con motivación religiosa. El antisemitismo está en auge en todo el mundo.

En 2023, por favor, sé una persona de bien, no mero espectador, y plántate ante la intolerancia antijudía. Gracias.

Jews are less than 2% of the population in the United States and yet victims of almost 60% of the religiously motivated hate crimes. Antisemitism is rising globally.

In 2023, please be an upstander, not a bystander and stand up to anti-Jewish bigotry. Thank you.

— Michael Dickson (@michaeldickson) January 2, 2023