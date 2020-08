Según ha anunciado en Twitter el presidente de EEUU, Donald Trump, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el príncipe heredero de Abu Dabi y vicecomandante supremo de Emiratos, Mohamed ben Zayed, han acordado el establecimiento de relaciones diplomáticas plenas entre sus respectivos países. Asimismo, Netanyahu ha decidido postergar su plan para la aplicación de la soberanía israelí sobre el 30% de la Margen Occidental (Cisjordania, Judea y Samaria) para centrarse en la formalización de relaciones entre el Estado judío y otros países del mundo árabe-musulmán.

Emiratos se convierte así en el tercer país árabe que establece relaciones plenas con Israel, tras Egipto (1978) y Jordania (1994).

A continuación traducimos buena parte de la declaración conjunta que han suscrito EEUU, Israel y Emiratos y ha divulgado Trump en su cuenta de Twitter.

Joint Statement of the United States, the State of Israel, and the United Arab Emirates pic.twitter.com/oVyjLxf0jd

