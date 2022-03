(Siret, frontera de Rumanía con Ucrania)

Tras huir con sus padres del Kiev asediado por los rusos, diez niños ucranianos que sufren de cáncer y otras enfermedades graves fueron trasladados este martes en un vuelo privado israelí a Tel Aviv, donde recibirán diálisis y todos los tratamientos que necesitan en el prestigioso hospital pediátrico Schneider. “La operación es el resultado de los esfuerzos comunes de las autoridades, entre ellas las de los ministerios de Asuntos Exteriores y Transportes de Israel, y de la contribución de decenas de personas y empresas que se han volcado en ayudar a estos niños”, ha explicado la embajada de Israel en Rumanía.

Los diez niños y sus familias fueron recibidos en la frontera por el embajador de Israel en Rumanía, David Saranga (en la imagen, con uno de los niños evacuados). En declaraciones a El Medio desde Siret, Saranga contó que el Gobierno de Israel ha desplegado a sus representantes en la zona para asistir a todas las personas que llegan de Ucrania, sean judías o no.

Ambassador of #Israel to Romania @DavidSaranga & his embassy staff helped rescue ten Ukrainian children with cancer & bring them to #Israel for treatment.

Israel’s Schneider Medical Center sent medical personnel & a special plane to safely transport the children to Israel 🇮🇱💙. pic.twitter.com/dg1rtk9wUU

— Israel ישראל (@Israel) March 8, 2022