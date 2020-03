La periodista y activista iraní por los derechos humanos Masih Alineyad está publicando en su cuenta de Twitter una serie de vídeos en los que se ve a ultras chiíes partidarios del régimen que detenta el poder en la República Islámica lamer puertas y mamparas de mezquitas y santuarios del país a la vez que llaman a sus compatriotas a hacer lo mismo y demostrar así que no temen al coronavirus.

While the city of Qom is the epicentre of #CoronaVirus in Iran, authorities refuse to close down religious shrines there.

These pro-regime people are licking the shrines & encouraging people to visit them.

Iran’s authorities are endangering lives of Iranians & the world pic.twitter.com/s9o6zYhzNQ

