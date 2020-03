Masih Alineyad, periodista y activista iraní exiliada en el Reino Unido, ha publicado en su cuenta de Twitter este vídeo, que se ha hecho viral en las redes sociales. En él se ve a una mujer caminar tranquilamente por una calle de una ciudad iraní hasta que un sujeto la increpa y después la zarandea y golpea por no cumplir estrictamente el opresivo régimen de vestimenta que impone la República Islámica de Irán a las féminas.

Watching this video makes one very angry.

In broad daylight in Iran, a woman walking in the street is physically harassed by a pro-regime vigilante due to her hijab.

Next time they tell you compulsory hijab is a small issue, show them this video.

Many Iranian women face this pic.twitter.com/gC8dG4xSbs

— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) March 11, 2020