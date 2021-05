Revista de Prensa

El pasado viernes, Haviv Rettig Gur publicó una pieza harto interesante en el Times of Israel, en la que advertía de que, en la actual guerra de Gaza, lo que sucede en Gaza es sólo la mitad de la historia, y que la otra mitad tiene por (potencial) escenario el Líbano.

A juicio de este analista israelí, Jerusalén está actuando en su enfrentamiento con Hamás teniendo en mente a un actor mucho más poderoso que la organización terrorista islamista que detenta el poder en Gaza: la organización terrorista islamista Hezbolá, peón libanés de Irán que de hecho controla no un pequeño enclave costero sino nada menos que el País del Cedro, de gran importancia geoestratégica.

Van ya siete días de guerra cohetera, y en buena medida Hamás se ha pasado seis de ellos rogando callada y evasivamente por un alto el fuego.

No porque esté acobardada. Todo lo contrario. Es que ya ha conseguido su objetivo primordial: relegar a Fatah y ser la potencia hegemónica en el movimiento nacional palestino.

(…) El martes, el jefe político de la organización, Ismaíl Haniyeh, (…) proclamó: “Hemos conseguido la victoria en la batalla de Jerusalén, por la defensa de Jerusalén”.



Para aquellos que no estén familiarizados con las sutilezas retóricas de organizaciones como Hamás: cantar victoria cuando sólo han pasado uno o dos días de lo que obviamente va a ser una confrontación más larga y penosa equivale a una petición explícita de finalización de las hostilidades.



Al parecer, Hamás creía que Israel buscaría una rápida desescalada. Se equivocó. Los líderes políticos y militares israelíes no podían permitirse conceder a Hamás la calma por la que había apostado.



Hamás calculó mal la respuesta israelí (…) en parte porque no comprendió que fue concebida para garantizar que Hezbolá no cometía el mismo error de cálculo.



En la batalla de Gaza, las Fuerzas de Defensa de Israel no sólo enviaron un mensaje a Hamás al atacar las viviendas de sus líderes, sino que se aseguraron de que todo el mundo viera que lo habían hecho, para que ciertas audiencias de fuera de Gaza se dieran por enteradas. No sólo han demolido edificios en los que vivían algunos de los hombres más ricos y poderosos de Gaza (que, asegura el Ejército, albergaban instalaciones de Hamás), sino que hicieron multitud de advertencias antes de cada ataque, asegurándose el desalojo de los civiles… y que los gazatíes los grabaran, para beneficio de las élites de otro lugar.



(…) incluso la escalada lenta e implacable de los ataques israelíes (…) representa un mensaje, que puede exponerse así: “Podemos hacer esto durante mucho tiempo. Podéis elegir cuándo empieza la guerra, pero no cuándo acabará. Y, por ese factor desconocido, vais a pagar un precio más elevado del que imaginabais”.



Puede que Hamás haya ganado el control ‘de facto’ del movimiento nacional palestino (…) Ha demostrado que puede provocar disturbios en la Margen Occidental y en la propia sociedad israelí. Pero lo ha hecho al precio de convertir la atribulada Gaza en un campo de pruebas para la próxima guerra entre Israel y Hezbolá.