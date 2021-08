La conquista talibán de Afganistán está a punto de generar una inaudita oleada migratoria de afganos hacia Europa, que se prepara para la llegada de lo que podrían ser cientos de miles, y posiblemente millones, de refugiados y migrantes de un país devastado por la guerra.

El ministro alemán del Interior, Horst Seehofer, estima que serán cinco millones los individuos que tratarán de llegar a Europa desde Afganistán. De materializarse esas cifras, la crisis migratoria de 2015, cuando más de un millón de personas procedentes de África, Asia y Oriente Medio llegaron al Viejo Continente, quedaría en poca cosa.

Desde 2015, en torno a 570.000 afganos –casi exclusivamente varones jóvenes– han solicitado asilo en la Unión Europea, según estimaciones de la propia UE. En 2020 Afganistán fue el país de procedencia del segundo mayor grupo de solicitantes de asilo en la UE (el primero fue Siria).

Los varones afganos, muchos de los cuales son especialmente difíciles de asimilar o integrar en la sociedad europea, son responsables de cientos –posiblemente miles– de asaltos sexuales contra mujeres y chicas europeas cometidos en los últimos años. La llegada al continente de millones de ellos augura considerables trastornos sociales.

Como suele suceder, los 27 Estados miembros de la UE se muestran divididos sobre cómo prepararse ante el inminente diluvio migratorio. Los dirigentes de algunos países dicen que tienen la obligación humana de aceptar grandes cantidades de afganos. Otros, en cambio, sostienen que ya es hora de que los países islámicos asuman la carga.

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, brazo administrativo de la UE, afirma que la Unión tiene una “responsabilidad moral” para con quienes están huyendo del Talibán. Los dirigentes de varios de los Estados miembros de la UE no están de acuerdo.

En Austria, que en los últimos años ha acogido a 40.000 afganos (en Europa, sólo Alemania ha acogido más: 148.000), el canciller –Sebastian Kurz– ha jurado que su país no aceptará a ninguno más. En una entrevista con el canal Puls 24, Kurz afirmó que Austria ya ha hecho una “aportación desproporcionada”:

Me opongo rotundamente a que acojamos a más gente. No sucederá mientras gobierne. Acoger a gente a la que no se puede integrar es un gran problema para el país.