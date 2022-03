Imaginario

Se suponía que las alumnas iban a volver a las aulas la semana pasada, pero los talibanes incumplieron su promesa y adujeron la falta de profesores y de uniformes religiosos para denegar la escolarización a las escolares de sexto grado en adelante (11-12 años).

“¿Es un crimen ser una chica? Lo único que queremos es ir a la escuela, recibir una educación”. La decisión del régimen teocrático llevó a que grupos de jóvenes desconsoladas protagonizaran actos públicos de protesta, incluso frente a la sede del Ministerio de Educación.

«Is it a crime to be a girl? All we want is to go to school, to get an education» heartbroken Afghan girls weeping across the country after Taliban do a u-turn on their promise to let them go back to their classes today. They’ve been banned for 187 days now #LetAfghanGirlsLearn pic.twitter.com/CrR50WWITX

