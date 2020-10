Imaginario

El autócrata islamista que detenta el poder en Turquía se ha marcado su enésimo alegato israelófobo en la sesión inaugural de la nueva legislatura del Parlamento turco. En él, Recep Tayyip Erdogan ha acusado a Israel de “oprimir” a los palestinos, que según él llevan “miles de años” viviendo en la capital del Estado judío.

President @RTErdogan: “We consider it an honour on behalf of our country and nation to express the rights of the oppressed Palestinian people on every platform, with whom we have lived for centuries.” pic.twitter.com/yCcfrrc5RY

— Turkish Presidency (@trpresidency) October 1, 2020