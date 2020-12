Europa ha vuelto a ser objeto de ataques terroristas islamistas.

El 16 de octubre Samuel Paty, profesor de Historia, fue decapitado en París por un joven musulmán checheno de 18 años que había obtenido el estatus de refugiado en marzo. Paty fue asesinado tras mostrar a sus alumnos, en un debate sobre la libertad de expresión, unas caricaturas de Mahoma publicadas en Charlie Hebdo.

El 29 de octubre tres personas fueron asesinadas y varias resultaron heridas en un ataque cuchillero islamista en la basílica de Nuestra Señora de la Asunción de Niza; una de las víctimas fue decapitada.

Tras este último ataque, Francia elevó su nivel de alerta antiterrorista a la categoría de “emergencia máxima”. Unos 4.000 soldados fueron desplegados para la protección de escuelas, iglesias y otros lugares de culto.

El 2 de noviembre cuatro personas fueron asesinadas y 22 heridas (entre ellas un agente de policía) en un ataque islamista perpetrado en seis puntos distintos de la capital de Austria, Viena.

Luego del asesinato de Paty, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, defendió la libertad de expresión y credo:

Macron añadió que el islam está en crisis y que combatiría el “separstismo islamista” en Fancia. Por otro lado, se informó de que “el Gobierno [francés] presentará un proyecto de ley en diciembre para reforzar la ley de 1905 que separa la Iglesia del Estado (…). [Macron] anunció una estricta supervisión de la enseñanza y que se controlará mejor la financiación extranjera de las mezquitas”.



El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, reaccionó diciendo: “¿Qué problema tiene el individuo llamado Macron con el islam y con los musulmanes? Macron necesita tratamiento psiquiátrico”. Además, llamó al boicoteo de los productos franceses y obtuvo el respaldo parlamentario de su Partido Justicia y Desarrollo (AKP), del Partido del Movimiento Nacionalista (MHP), del laico y opositor Partido Republicano del Pueblo (CHP) y del Partido Iyi.



La reacción hostil a Europa del Gobierno turco no es cosa nueva. Erdogan lleva años amenazando a Europa y al resto de Occidente.



La presente crisis turco-europea parece derivar de profundas diferencias culturales y políticas entre las partes. Entre Europa, que respeta las libertades, y Turquía, que las viola.



En Turquía la represión contra los periodistas críticos que siguió a la fallida intentona golpista de 2016 afectó también a periodistas extranjeros como Olivier Bertrand y Loup Bureau. Turquía, candidato a formar parte de la Unión Europa desde hace mucho tiempo, ha sido criticado a menudo por Gobiernos occidentales y organizaciones internacionales de prensa por su encarcelamiento masivo de periodistas.



En marzo de 2017 Erdogan salió al paso de las críticas en un acto con periodistas celebrado en Ankara. Si Europa persiste en su actitud, dijo, “ningún europeo, ningún occidental podrá ir por la calle seguro y en paz”.



Erdogan prosiguió diciendo que los países occidentales siempre acusan a Turquía de violar la libertad de prensa y de encarcelar a periodistas:

El mandatario turco afirmó que se les mandó una lista con el nombre de 149 presos, y que el Gobierno la sometió a examen. “144 estaban presos por delitos relacionados con el terrorismo y cuatro por delitos comunes”.



“¿Qué tiene que ver con el periodismo esa gente que nos enviáis en una lista?”, agregó.

Sabemos cuáles son sus verdaderas intenciones. Cuando se trata de ellos mismos, no tienen el menor problema en dejar de lado la democracia, los derechos, las libertades, la justicia y la prosperidad, pero cuando se trata de Turquía se ponen una máscara enseguida. A los de la máscara hemos decidido tratarlos como los bandidos que son. Si no tienes nada que esconder, ¿por qué te pones una máscara? Ten coraje y di: “Tengo unos asuntos pendientes con Turquía: quiero verla dividida y fragmentada”; para que todo el mundo sepa quién es quién.

«Si seguís esa peligrosa senda”, añadió, “seréis los primeros en quedar expuestos a los peores daños. Turquía insta a los países europeos a respetar la democracia, los derechos humanos y las libertades”.



La Casa de la Libertad (Freedom House) califica a Turquía como país “no libre”. Según un informe de la Plataforma por el Periodismo Independiente publicado el pasado 16 de noviembre, en Turquía hay al menos 86 periodistas y empleados de medios de comunicación encarcelados, bien a la espera de juicio o cumpliendo condena.



Los problemas entre Turquía y Francia se agudizaron tras la invasión turca del norte de Siria: luego de que Macron se reuniera con dirigentes kurdos (de las Fuerzas Democráticas Sirias –FDS–) en el Palacio del Elíseo en marzo de 2018, se ofreció a mediar en unas negociaciones turco-kurdas y manifestó que confiaba en que “pueda establecerse un diálogo entre las FDS y Turquía con la ayuda de Francia y la comunidad internacional”. Pero Erdogan rechazó el ofrecimiento:



Evidentemente, Erdogan olvidó mencionar que Turquía acoge a miembros del grupo terrorista Hamás, filial de la Hermandad Musulmana, y presumiblemente les permite montar bases desde las que atacar a Israel. Según una información aparecida en The Times el 22 de octubre, Hamás opera secretamente una instalación en Turquía desde la que lleva a cabo ciberataques y operaciones de contrainteligencia. Citando fuentes occidentales de inteligencia, el referido diario dice que se puso en marcha hace dos años y que la supervisan los jefes militares de Hamás en Gaza. Sin embargo, Erdogan señaló a Francia después de que Macron se reuniera con los referidos dirigentes kurdos de Siria:

Con esa actitud, Francia no tiene derecho a quejarse de organización terrorista alguna, de ningún terrorista ni de ningún atentado. Quienes duermen con terroristas y albergan a terroristas en sus palacios, tarde o temprano comprenden su error. Quienes tan temerariamente apoyan a esos terroristas deberían igualmente prepararse para las consecuencias para la ciudadanía francesa. Los problemas que estamos experimentando en este momento también pueden presentárseles a ellos, en cualquier momento. No sé qué más podríamos decir o hacer para que comprendan que no bromeamos y que no vamos a tener la menor tolerancia en este punto.