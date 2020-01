Revista de Prensa

Robert Spencer, director de Jihad Watch, recuerda en este artículo que la República Islámica de Irán tiene como objetivo declarado el sometimiento del planeta a su tiranía islamista, así que el problema ni empezó con Soleimani ni se ha acabado con su muerte; el problema es que no hay manera de hacer la paz con el régimen de los ayatolás.

Los izquierdistas que andan acusando a Trump de arriesgarse a entrar en guerra con Irán por reaccionar al asedio de nuestra embajada en Bagdad, orquestado por Irán, matando al general iraní Qasem Soleimani ignoran que Irán lleva décadas tratando de provocar una guerra con EEUU. […] el deseo de destruir los Estados Unidos y perpetrar una matanza masiva de sus ciudadanos está en los meros fundamentos de la República Islámica.

[…]

El compromiso con la conquista del mundo –y especialmente con la derrota de EEUU– en nombre del Islam impide cualquier paz duradera con Estados Unidos. El general de brigada Qolamhosein Qeibparvar, de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), ha declarado: “Sólo hay dos cosas que podrían poner fin a la enemistad entre nosotros y EEUU. O bien el presidente de EEUU y los líderes de la UE se convierten al islam e imitan al Líder Supremo, o bien Irán abandona el Islam y la revolución islámica. Ellos no se van a convertir en musulmanes, y nosotros no vamos a abandonar el Islam ni la revolución. Así que no sé por qué algunos piensan que algún día vamos a hacer las paces con EEUU y entablar relaciones con ellos”.

[…]

Quienes dicen que Obama había traído la paz con Irán y que Trump la ha destrozado cuentan con que el pueblo americano no conoce las verdaderas intenciones y actividades de la República Islámica. Afortunadamente, a día de hoy en la Casa Blanca hay gente que engaña mucho menos.