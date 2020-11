El Instituto de Investigación Mediática de Oriente Medio (Memri) ha publicado dos vídeos que dan cuenta de cómo está viviendo el islamismo palestino la oleada de terror islamista que está teniendo lugar en Europa.

En el primero de ellos se ve al erudito Nidal Abu Ibrahim Siam clamar contra “la civilización de Francia y Occidente” por sus “mentiras y pecados”, su “ateísmo y herejía”; una civilización plagada de “prostitución, promiscuidad y homosexualidad”. Acto seguido, un esbirro se pone a recitar proclamas contra Macron coreadas por la multitud como “Macron, escoria, mañana conquistaremos París”.

Palestinian scholar Nidhal Siam at Al-Aqsa Rally: Macron, You Lowlife, Soon We Will Conquer Paris and Rome, Rule Europe with Islam pic.twitter.com/kcYqPBafFn

— MEMRI (@MEMRIReports) November 1, 2020