Revista de Prensa

En el Jerusalem Post, Yaakov Katz, aparte de someter a contraste los cambios registrados en Oriente Medio en los últimos tres lustros con la pútrida congelación en que viven los gazatíes, llama la atención sobre la formidable pericia desplegada por el Ejército israelí en su nueva campaña antiterrorista en la Franja, denominada Guardián de las Murallas.

He aquí los números: las FDI bombardearon un millar de objetivos en Gaza, muchos de ellos viviendas, edificios, túneles y posiciones de Hamás. El número de muertos, según las cifras oficiales facilitadas por Hamás, es de unos 230, y entre ellos, por desgracia, hay civiles.

En el Jewish Journal, Dan Gordon sostiene que ya existe ese Estado palestino por el que tantos se desvelan: la Franja de Gaza, gobernada de manera pésima por la organización terrorista islamista Hamás, que no se preocupa lo más mínimo por el bienestar de los gazatíes sino que se vuelca en cortocircuitar la vida del vecino israelí. Y al final formula la pregunta del millón: ¿qué cabe esperar de la instauración de otro Estado palestino en la Margen Occidental/Cisjordania/Judea y Samaria?

(…) Las armas más caras de Hamás, sus cohetes y túneles terroristas, tienen un propósito: matar judíos. Uno de los sistemas israelíes de armamento más caros, la ‘Cúpula de Hierro’, tiene la misión de neutralizar los cohetes que se lanzan para matar judíos. He ahí la diferencia.

Lo único que no tiene Gaza, lo que le impide ser prácticamente un paraíso, es un Gobierno que bregue por el éxito de su propio pueblo, en vez de por la aniquilación del vecino.

El profesor Eyal Zisser, de la Universidad de Tel Aviv, se hace eco de la nula movilización que en el mundo árabe ha provocado el enésimo conflicto entre Israel y el Hamás aliado de Irán, y del clamoroso silencio con que se ha acogido el mismo en lugares como Damasco y Beirut.

Los palestinos, y en especial Hamás, perdieron el apoyo del mundo árabe hace ya mucho. Sin duda no lo tenían cuando iniciaron esta última ronda de violencia y llevaron el caos y la destrucción a la Franja de Gaza (…)

(…) Hamás no está interesada –ni lo estará nunca– en las negociaciones, los pactos o los acuerdos para altos el fuego prolongados. Y desde luego no lo está en ver a Gaza prosperar en paz junto a Israel. […] Los Estados árabes lo saben, y están determinados a impedir que Hamás les lleve nuevamente de vuelta a un interminable ciclo sanguinario que les obligue a dejar de lado sus problemas domésticos y sus esfuerzos por contrarrestar la amenaza iraní. Atrás quedaron los días en que el inmarcesible extremismo palestino marcaba la pauta y el mundo árabe estaba dispuesto a sufrir las consecuencias.

[…]

El silencio de Siria y Hezbolá ante lo que está sucediendo en Gaza es ensordecedor. El presidente Bashar Asad no olvida ni perdona a Hamás por su apoyo a los rebeldes sirios. Así pues, podemos asumir que no se siente demasiado molesto por los golpes que ha recibido el régimen de Gaza. Tras haberse quemado en la Segunda Guerra del Líbano (2006), el líder de Hezbolá, Hasán Nasrala, está decidido a no permitir que nadie le arrastre a un nuevo conflicto.