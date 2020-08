Mientras la internacional israelófoba ponía en circulación rumores que acusaban a Israel de estar detrás de la tremenda explosión que ha devastado el puerto de Beirut, el prestigioso Memri, instituto de investigación que monitorea el contenido de los medios de comunicación del mundo árabe, recuperaba una alocución de Hasán Nasrala de 2017 en la que el líder de la organización terrorista libanesa de obediencia iraní Hezbolá amenazaba al Estado judío con atacar la central nuclear de Dimona y los depósitos de amoniaco del puerto de Haifa.

Hizbullah Sec.-Gen. Hassan Nasrallah Threatens Israeli Ammonia Storage Facility – a Missile Strike on the Ammonia Tanks in Haifa Would have the Impact of a Nuclear Bomb (Archival) pic.twitter.com/PIUtwz0FsQ

— MEMRI (@MEMRIReports) August 5, 2020