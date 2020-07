Revista de Prensa

El imán Mohamed Tawhidi, auténtica bestia negra del islamismo por su defensa de un islam auténticamente liberal, limpio de antisemitismo y cristianofobia, ha publicado un artículo en el que no sólo condena la decisión del presidente islamista de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, de volver a convertir en mezquita la ancestral basílica estambulita de Santa Sofía, que lleva siendo un museo desde los años 30 del s. XX, sino que denuncia que se trata de un desafuero que atenta contra las propias normas islámicas para el establecimiento de un lugar de culto musulmán.

Santa Sofía pertenece a la Iglesia turca, a la comunidad cristiana y a quienes la han mantenido a lo largo de los siglos. El rezo islámico en su interior precisaría de la venta del recinto a musulmanes o del consentimiento de sus custodios. Nada de eso ha sucedido, lo que revela que la decisión de Erdogan no ha sido sino otra estratagema política e islamista.

En segundo lugar, los musulmanes debemos pedir permiso para orar en cualquier recinto que no sea considerado propiedad pública. El agua que empleamos para purificarnos antes de la oración (…) ha de ser de nuestra propiedad o de propiedad pública (como una canilla, una fuente o un río), o bien hemos de utilizarla con permiso de su legítimo propietario. Sin el consentimiento del propietario, los musulmanes no podemos orar en ese terreno, y las oraciones que se hagan en el mismo serán consideradas nulas.

Para el correcto establecimiento de una mezquita según lo estipulado por las leyes islámicas, la propiedad en que se vayan a formular las oraciones ha de ser debidamente transferida a manos musulmanas, mediante donación o adquisición legal. No puede ser ocupada por la fuerza, como en el caso de Santa Sofía.

En el islam hay unas normas bastante estrictas y sofisticadas para el establecimiento de una mezquita. Un edificio no puede ser convertido en mezquita simplemente por que así lo decida un presidente o un tribunal superior. Eso es una violación de la jurisprudencia islámica y de la sharia.

Así de contundente se muestra el reverendo Michael Nazir-Ali, exobispo de Rochester, en un artículo donde llama la atención sobre el penoso estado de la libertad religiosa no sólo en Turquía sino en buena parte del mundo musulmán.

Las organizaciones de derechos humanos llevan bastante tiempo diciendo que la libertad de pensamiento, expresión y credo está en declive en Turquía desde hace años. Otra Santa Sofía, la de Nicea, donde se celebró el Segundo Concilio de Nicea (año 787), ya ha sido convertida en mezquita. El seminario del Patriarcado Ecuménico de Halki permanece clausurado y hay numerosas denuncias de interferencia gubernamental en la vida de la Iglesia Armenia. Se han registrado ataques de extremistas contra templos protestantes, en los que han resultado heridos e incluso han perdido la vida varios trabajadores. (…)

Turquía no está sola en esta situación. La razón más frecuente en los enfrentamientos entre musulmanes y cristianos en Egipto son los intentos de las turbas por impedir que se construya o repare una iglesia (…) En Irán pregunté a un alto funcionario cuántas iglesias se habían construido desde la revolución islámica y me respondió: “Ninguna, ¡los cristianos no las necesitan!”. De hecho, unas han sido confiscadas, otras clausuradas y aun otras han sido demolidas.

(…)

Dado este clima, ¿seguro que Estados como el turco van a garantizar la libertad de credo y de oración, en vez de ponerla aún más bajo amenaza con acciones jingoístas como convertir iglesias en mezquitas? Hasta cierto punto, podemos relativizar el pasado y convenir en que los pueblos actúan en función de las normas culturales y religiosas de su tiempo. Ahora no hay justificación para ello. Por lo que yo sé, hoy en día no hay cristianos planeando convertir mezquitas en iglesias.