Revista de Prensa

“Mientras lloramos la pérdida de soldados americanos en Kabul”, escribió ayer John Podhoretz a cuenta de la salvaje matanza del Aeropuerto Internacional Hamid Karzai, “por favor, ténganlo presente: no estarían muertos si Joe Biden no hubiera decidido retirar las fuerzas estadounidenses de Afganistán”.

El número de [soldados norteamericanos] muertos hoy en Afganistán es mayor al de todo 2020. Han sido las primeras bajas allí desde febrero de 2020. El factor de cambio ha sido la decisión deliberada y consciente de ‘poner fin a una guerra’ en la que los americanos no estaban sufriendo bajas en combate.

El director de la revista Commentary cerraba su comentario de urgencia diciendo que Biden quiso ser el artífice de la paz pero ha acabado siéndolo del caos y lanzando una advertencia lúgubre:

Aún no hemos visto nada.

Podhoretz es de los que niega la mayor, que el problema haya sido la manera en que se ha ejecutado la retirada y no la retirada en sí; y al respecto escribió una pieza notable Tim Kane, de la Hoover Institution, el pasado día 18, titulada “Falsas disyuntivas en Afganistán” y en la que refutaba varias ideas muy extendidas:

Que los Estados Unidos nunca han estado implicados en una guerra tan larga, que la presencia americana [en Afganistán] no ha tenido un impacto positivo y que las tropas estaban exhaustas.

“Nada de esto es cierto”, remachaba, “y, peor aún, esas asunciones desafían los muchos años de experiencia americana en combate y en [operaciones de] mantenimiento de la paz”.

Kane sale al paso del mantra que afirma que la de Afganistán ha sido “la guerra más larga” de EEUU recordando que, técnicamente, su país lleva siete décadas guerreando en Corea, donde viene manteniendo una media de “44.000 soldados (…) desde que cesaron los combates, en 1953”. También alude, claro, a la larguísima Guerra Fría que libró contra la URSS durante medio siglo (1945-1991), y que le llevó a desplegar decenas de miles de soldados en países como Italia, el Reino Unido y Alemania, en los que sigue teniendo desplegados… decenas de miles de soldados.

En cuanto al fiasco de la misión en Afganistán, Kane proclama que EEUU jamás ha librado una guerra en la que “tan pocos efectivos hayan hecho tantas cosas buenas”.

Antes de los ataques del 11 de septiembre de 2001, los menores que acudían a la escuela en Afganistán no llegaban al millón. En 2002, inmediatamente después de la invasión norteamericana, el número de alumnos de primaria subió hasta los 2,7 millones. A principios de este año eran 6,5 millones.

La haragana presunción es que Afganistán es un caso de subdesarrollo eterno. He aquí un caso de incredulidad voluntaria. Que alguien se digne buscar en Google indicadores sobre desarrollo humano en Afganistán. Atendamos a la mortalidad infantil, por ejemplo. Se ha reducido a la mitad.

En el tramo final de su artículo, Kane se remite a uno de los grandes referentes demócratas del pasado, JFK, para explicar las diferencias cruciales entre los conflictos tradicionales y los que se libran en el presente en lugares como, precisamente, Afganistán:

El presidente John F. Kennedy estaba en lo cierto cuando, en 1962, en West Point, habló de una nueva clase de conflictos no convencionales que privarían de libertad a los países más pobres: “Cuando hay un enemigo visible luchando en un combate abierto, la reacción no es tan difícil. Son muchos los que se alistan, todo el mundo aplaude y la ola de patriotismo crece notablemente. Pero cuando se trata de una lucha lenta y larga, con un enemigo no visible de inmediato, las alternativas ya son más complicadas”.

Moraleja: el número de tropas en un país no es un fin en sí mismo, sino un medio para conseguir un fin.