Imaginario

El reportero Gil Tamary, del Canal 13 de la televisión israelí, está siendo objeto de duras críticas por haberse colado clandestinamente en La Meca, ciudad santa que alberga el Haram, la Gran Mezquita, el lugar más sagrado para los musulmanes, que de hecho están obligados a visitarlo al menos una vez en la vida. Tanto la Gran Mezquita como La Meca en su totalidad están vedados a los infieles, en consonancia con un versículo del Corán que impide a los “politeístas” aproximarse siquiera al Haram.

Tamary aprovechó su estancia en Arabia Saudí, adonde acudió con un permiso especial (los israelíes tienen prohibido poner un pie en el Reino) a fin de cubrir la visita del presidente de EEUU, Joe Biden, para acceder a La Meca e incluso grabar un reportaje. A tal fin, requirió los servicios de un taxista, que en ningún momento supo que su cliente era un periodista judío israelí.

Como refiere The Jerusalem Post, la acción de Tamary ha suscitado enérgicas reacciones de repulsa y condena; entre ellas las del bloguero saudí proisraelí Mohamed Saúd, que lanzó en Twitter esta andanada contra el periodista y el medio en el que trabaja:

Un colega de Tamary, el también judío Avraham Bloch, del Canal 14, tuiteó:

Las reacciones negativas llevaron al Canal 13 a pedir disculpas públicamente. Lo mismo ha hecho el propio Tamary en su cuenta de Twitter, donde ha afirmado que jamás pensó afrentar a los musulmanes, sino que buscó destacar la importancia de La Meca y ensalzar su belleza:

Disclaimer: I would like to reiterate that this visit to Mecca was not intended to offend Muslims, or any other person. If anyone takes offense to this video, I deeply apologize. The purpose of this entire endeavor was to showcase the importance of Mecca and the beauty

…. https://t.co/aAxipctRrG

— גיל תמרי (@tamarygil) July 19, 2022