La oficina del sedicente Líder Supremo de la República Islámica de Irán, Alí Jamenei, ha evacuado un cartel para conmemorar el Día de Jerusalén, festividad que el régimen de los ayatolás celebra todos los años en el último viernes del Ramadán para manifestar su solidaridad con la causa palestina, cuajado de israelofobia. (Israel también celebra su Yom Yerushalahyim; pero para conmemorar su toma de la parte oriental de la ciudad en el curso de la Guerra de los Seis Días –1967–. Hasta entonces, esa zona de su capital estaba en manos jordanas).

Según puede apreciarse, bajo el lema “Palestina será libre” figura otra proclama que alude a un inextricable “referéndum” y que arranca con una “solución final” de evidentes resonancias nazis. La República Islámica de Irán, oficialmente negacionista del Holocausto, está igual de oficialmente comprometida con el exterminio del Estado de los judíos.

There is so much going on in this new Quds Day Poster from #Iran‘s supreme leader’s office, I don’t even know where to begin. One observation is #Soleimani‘s photo is larger than every other photo–including #Khomeini. pic.twitter.com/Tg8aE2q7Lt

— Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) May 19, 2020