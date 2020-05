¿Está el Líbano aprovechando la pandemia del coronavirus para perpetrar una limpieza étnica de palestinos?

Por medio de una directiva emitida el pasado día 1, la Seguridad General Libanesa, agencia encargada de los asuntos relacionados con la inmigración en el País del Cedro, ha prohibido hasta nueva orden el regreso de “sirvientas extranjeras” y refugiados palestinos, aun cuando las familias de estos residan en el Líbano desde hace generaciones. A ojos de los libaneses, al parecer no hay diferencias entre una “sirvienta extranjera” y un árabe palestino.

En otras palabras: un palestino nacido y criado en un país árabe es un extranjero para ese mismo país árabe.

La directiva de marras, firmada por el brigadier general Walid Oun, director de seguridad general en el Aeropuerto Internacional Rafik Hariri de Beirut, dice que las “sirvientas de compañía y las personas de ascendencia palestina” quizá no puedan tomar los vuelos de evacuación de expatriados. Estamos hablando de palestinos del Líbano que abandonaron el país en busca de un trabajo y que ahora pretenden regresar a casa.

Esta decisión libanesa, denunciada por organizaciones palestinas y de derechos humanos como “racista e inhumana”, se conoció cuando Tarek Abu Taha, un palestino con permiso libanés de viaje varado en Emiratos, dijo que, al amparo de la misma, fue vetado en un vuelo con destino Beirut. En un comentario publicado en Facebook el pasado día 3, Abu Taha, de 31 años, refirió:

Me gustaría informar a todo el mundo de lo que me ha sucedido. Me llamo Tarek Rafic Abu Taha. Nací en el Líbano, igual que mi padre. Mi abuelo llegó al Líbano cuando tenía 14 años, y se casó con una libanesa. He estudiado Ingeniería y jamás me he metido en política ni militado en ningún partido. Viajé a Dubai en busca de trabajo y me quedé allí atrapado a causa del coronavirus. Solicité poder regresar al Líbano (mi país) y mi nombre apareció en el vuelo [a Beirut]. Tras pasar el control de seguridad y pasaportes, subí al avión con ganas de poder ver a mi mujer y a mis hijos, que me están esperando. Dos oficiales de seguridad libaneses se presentaron en el avión y tomaron mi pasaporte (el permiso libanés de viaje que se da a los palestinos). Uno de ellos me preguntó por la documentación. Le dije que soy palestino-libanés. Me preguntó si mi padre y mi madre eran palestinos y le dije que sí. Entonces me dijo que me pusiera a un lado y se quedó con mi pasaporte. Cuando le pregunté si había algún problema, me dijo: este [documento] es para zuran (rufianes).