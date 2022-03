En lo que parece una advertencia desesperada de última hora a la Administración Biden para que no llegue a un acuerdo con el régimen iraní, cuatro países árabes han expresado su enorme preocupación por el programa de misiles balísticos de la República Islámica y el apoyo de Teherán al terrorismo.

En un comunicado emitido en El Cairo el pasado día 9, el comité del Cuarteto Árabe –conformado por Arabia Saudí, Emiratos, Baréin y Egipto– afirmó que Irán sigue injiriéndose en los asuntos internos de los países árabes y sembrando la discordia sectaria en ellos respaldando y armando a grupos terroristas como los huzíes del Yemen y las milicias libanesas de Hezbolá.

Mientras, cunde la preocupación en varios países árabes ante la posibilidad de que EEUU y otras potencias occidentales lleguen a un acuerdo con Irán para resucitar el Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC), es decir, el acuerdo nuclear de 2015.

A juicio del referido comité, Irán representa una amenaza para la seguridad de los Estados árabes y obstaculiza los esfuerzos regionales e internacionales para la resolución de los distintos asuntos y crisis por medios pacíficos.

Aunque los países árabes antecitados, que llevan mucho tiempo siendo considerados aliados estrechos de EEUU, destacan la importancia de apoyar los esfuerzos para impedir que Irán se haga con armamento nuclear en las negociaciones de Viena, añaden que cualquier acuerdo a que se llegue con Teherán ha de ser provisional y no definitivo.

Dando cumplida cuenta de la desconfianza árabe hacia Irán, el Cuarteto enfatizó la necesidad de que se refuerce el rol de la Agencia Internacional de la Energía Atómica en la supervisión del programa nuclear iraní.

En un mensaje dirigido a la Administración Biden y a las demás potencias occidentales que participan en las negociaciones de Viena, el Cuarteto incidió en que Irán y sus milicias terroristas siguen sembrando el caos y la inestabilidad, especialmente en Siria, Irak, el Yemen y el Líbano.

Los árabes, empezando por su Liga, le están diciendo a la Administración Biden que no sólo es Irán quien amenaza su seguridad, también sus proxies terroristas, como Hamás, la Yihad Islámica Palestina, Hezbolá y los huzíes.

Claramente, a los árabes les preocupa la ayuda financiera y militar que Irán procura a los grupos terroristas. Cualquier acuerdo con Teherán no hará sino reforzar a esos grupos e incitarlos a redoblar sus ataques.

A los árabes también les preocupa que, cuando Irán las obtenga, esas armas nucleares acaben llegando tarde o temprano a sus proxies terroristas y a otras organizaciones igualmente terroristas como el ISIS y Al Qaeda.

Dichos países árabes condenaron el constante respaldo iraní a los actos terroristas y de sabotaje en el mundo árabe, así como el desarrollo del programa de misiles balísticos de Teherán y el suministro de armas de la República Islámica a la milicia terrorista huzí. También denunciaron el continuo lanzamiento de drones y misiles balísticos iraníes desde el Yemen contra objetivos civiles y estratégicos en Arabia Saudí y Emiratos. Ataques que, afirman, “constituyen una grave amenaza a la seguridad y la estabilidad de la región y una flagrante violación de la Resolución 2216 (2015) del Consejo de Seguridad [de la ONU]”.

El Cuarteto acusó a Irán de apoyar, adiestrar y armar a grupos terroristas en Baréin y denunció las repetidas amenazas y ataques de Hezbolá contra Arabia Saudí, Emiratos, Baréin y el Yemen, así como la injerencia iraní en la guerra civil siria. Además, manifestó su solidaridad con un Marruecos que brega con la interferencia del régimen iraní y Hezbolá en sus asuntos internos, sobre todo armando y entrenando a elementos separatistas que amenazan su integridad territorial, su seguridad y su estabilidad.

Marruecos rompió sus relaciones diplomáticas con Irán en 2018 tras acusar a Hezbolá de entrenar a combatientes del separatista Frente Polisario en el Sáhara Occidental.

La preocupación por los peligrosos planes y acciones iraníes es compartida por un creciente número de analistas políticos, comentaristas y periodistas árabes. Cada vez que los árabes oyen que la Administración Biden y sus aliados occidentales están negociando con los mulás iraníes una posible recuperación del acuerdo nuclear, entran en pánico y lanzan una andana de advertencias contra el apaciguamiento ante Irán.

Por lo visto, los principales aliados árabes de EEUU –Arabia Saudí y Emiratos– están tan frustrados con la Administración Biden que sus líderes no quieren oír hablar siquiera del presidente norteamericano. «La Administración Biden es muy estúpida”, ha escrito el analista político iraquí Alí al Sarraf.

Al Sarraf sostiene que los príncipes herederos de Arabia Saudí y Emiratos, Mohamed ben Salman y Mohamed ben Zayed, rechazan los intentos de Biden de ponerse en contacto con ellos

no porque quieran abandonar su alianza con EEUU, sino porque no ven que haya un presidente en la Casa Blanca. Este presidente está sordo. No se puede confiar en él. Acudir a Irán y Venezuela no puede salir gratis. No sirven para compensar el papel que los Estados del Golfo pueden desempeñar en la batalla por la estabilidad del sistema internacional.